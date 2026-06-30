Doveva essere una serata di grande musica per inaugurare la stagione estiva nello splendido scenario dell'area archeologica di Tharros, ma l'evento si è trasformato in un momento di profonda apprensione. Il concerto di apertura, che avrebbe dovuto mettere in scena i celebri Carmina Burana, è stato definitivamente annullato dopo che una giovane corista di soli 14 anni è precipitata dal palco durante le prove, compiendo un volo nel vuoto di circa quattro metri.

Il drammatico incidente si è verificato intorno alle ore 20, a ridosso dell'inizio dello spettacolo. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la 14enne, componente del coro di voci bianche "Pierluigi da Palestrina", si stava spostando sulle tavole del palcoscenico per le ultime verifiche tecniche quando ha improvvisamente perso l'equilibrio. La giovane è finita oltre il parapetto di protezione, precipitando tra i cespugli sottostanti che si trovano a ridosso della struttura.

I presenti e lo staff dell'organizzazione si sono subito prodigati per prestarle i primi soccorsi in attesa dell'arrivo del personale medico del 118. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e l'elisoccorso regionale per velocizzare le manovre di intervento. La giovane musicista, rimasta sempre vigile e cosciente durante le operazioni, è stata trasferita d'urgenza in ospedale per essere sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici del caso. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero particolarmente critiche e non si trova in pericolo di vita.

Nell'area archeologica sono intervenuti tempestivamente anche i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica.