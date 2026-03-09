È stato arrestato in flagranza due volte nel giro di pochissime ore.

La vicenda ha avuto inizio nel corso della notte, quando i Carabinieri della Stazione di Pirri sono stati allertati dalla Centrale Operativa per un segnale di allarme proveniente dal dispositivo di monitoraggio elettronico in uso a un 42enne cagliaritano. L’uomo, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, si trovava ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. I militari, intervenuti con tempestività, lo hanno intercettato nei pressi del proprio domicilio mentre cercava di allontanarsi a bordo di uno scooter. Bloccato e dichiarato in arresto per il reato di evasione, l’uomo è stato ricondotto presso la propria residenza, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio con rito direttissimo che sarebbe stato previsto per la mattinata.

Tuttavia, poche ore dopo il ripristino della misura, la situazione si è ripetuta. Durante il corso della mattinata, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, in transito proprio nella zona di residenza dell’uomo, ha sorpreso nuovamente il 42enne mentre si trovava in strada, a piedi, diretto verso casa dopo una passeggiata all’aria aperta.

Alla luce della reiterata condotta e della palese inosservanza delle prescrizioni imposte, i militari hanno proceduto a un secondo arresto in flagranza. Informata dei nuovi sviluppi, la competente Autorità Giudiziaria ha questa volta disposto l’immediata traduzione dell’uomo presso la Casa Circondariale di Uta.