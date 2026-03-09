Al culmine di una lite, scoppiata verosimilmente per futili motivi, un 41enne disoccupato di origini nigeriane, già noto alle Forze di Polizia, avrebbe impugnato una mannaia scagliandosi contro un connazionale di 46 anni. L'aggressore avrebbe inferto alla vittima plurimi e violenti fendenti in diverse parti del corpo.

È quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu Sant’Elena che, con il supporto della Sezione Radiomobile di Cagliari e dei colleghi della Stazione di Burcei, sono intervenuti nella notte, intorno alle 3:30, all'interno di un fabbricato occupato, a seguito di una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di alcuni residenti allarmati.

Le condizioni dell'uomo aggredito sono apparse da subito disperate. Immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme alle pattuglie, il 46enne è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Brotzu di Cagliari. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

La mannaia è stata individuata dai militari, posta sotto sequestro in attesa degli accertamenti tecnici che verranno svolti dal nostro RIS.

Il presunto aggressore è stato prontamente disarmato e bloccato dai Carabinieri, che hanno così evitato ulteriori e tragiche conseguenze. Ricostruita la delicata vicenda, l'uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di tentato omicidio e, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente che ora dovrà valutarne la posizione.

"L'episodio evidenzia l'importanza cruciale della tempestiva segnalazione da parte dei cittadini e della rapida capacità di risposta dell'Arma - sottolineano i Carabinieri -. L'intervento si inserisce nel quadro delle costanti attività di controllo del territorio e di tutela dell'incolumità pubblica assicurate quotidianamente dai reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, con un'attenzione sempre massima alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e alla gestione delle situazioni di degrado".