Incidente stradale questa mattina, intorno alle 6:30, a Porto Torres, all’incrocio tra via Fattori e via dell’Industria.

Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, che ha collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di estrazione dei feriti dalle vetture e nella messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente.

Due persone sono state trasportate al Pronto soccorso di Sassari per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Porto Torres e il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi ai feriti. Le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dello scontro.