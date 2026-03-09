Un incendio è divampato nella notte, poco prima delle due, in via Mughina a Nuoro.

Le fiamme hanno interessato e completamente avvolto tre auto, tutte appartenenti allo stesso proprietario.

Sul posto è intervenuta la squadra 1A dei Vigili del fuoco della sede Centrale che ha spento il rogo, messa in sicurezza l’area ed evitato che l’incendio coinvolgesse altre auto parcheggiate nelle vicinanze. Dai primi accertamenti e indagini non si esclude la natura dolosa dell'evento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato.