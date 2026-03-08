Non ce l’ha fatta Riccardo Piras, il giovane di 25 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto lunedì scorso in viale Cristoforo Colombo, a Quartu Sant’Elena. Dopo sei giorni di ricovero, oggi, domenica 8 marzo, il suo cuore ha smesso di battere.

Lo schianto era avvenuto nella serata di lunedì scorso, poco prima delle 21, all’altezza dell’incrocio con via Madrid. Il giovane viaggiava in sella al suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si era scontrato con un’auto. L’impatto era stato particolarmente violento e il ragazzo era finito sull’asfalto riportando ferite gravissime.

Sul posto erano intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, che avevano provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata, mentre il personale del 118 aveva soccorso il giovane trasportandolo d’urgenza all’Ospedale Brotzu di Cagliari.

Fin da subito le sue condizioni erano apparse critiche. Nonostante gli sforzi dei medici e i giorni di lotta tra la vita e la morte, Piras non si è più ripreso.

Sulla dinamica dell’incidente proseguono gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Quartu, impegnati a ricostruire con esattezza la sequenza dei fatti che ha portato allo scontro.

Si tratta del secondo giovane morto a causa di un incidente sella giornata di oggi, domenica 8 marzo. Questa mattina è deceduto infatti il 40enne Diego Murru, di Samassi, sulla Strada Provinciale 56, a Serrenti.