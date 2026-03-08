Tragedia, questa mattina attorno alle ore 7:30, sulla Strada Provinciale 56, a circa 40 chilometri da Cagliari e nel territorio di Serrenti, dove un agricoltore di 40 anni originario di Samassi è morto in un incidente stradale.

L'uomo, al volante di una Fiat Grande Punto, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada tra la vegetazione, terminando la sua corsa in un canale e finendo sbalzato fuori dall'abitacolo.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Sanluri che hanno untilizzato un'autogrù inviata dalla centrale operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, e mettendo in sicurezza sia il veicolo che l'area circostante sulla strada interessata.

Il personale medico sanitario del servizio territoriale di emergenza ha confermato il decesso sul posto.

I Carabinieri della Stazione di Samatzai hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per capire esattamente come si è verificato l'incidente, con il supporto dei colleghi della Stazione di Sanluri che hanno gestito il traffico sulla strada.