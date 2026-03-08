Una donna è stata trovata morta nel pomeriggio di oggi, domenica 8 marzo, a Genova,

Secondo una prima ricostruzione, riportata da Tg Com 24, la vittima, di 87 anni, sarebbe stata uccisa con diverse coltellate.

Il più giovane dei suoi 2 figli, che soffrirebbe di fragilità psichiatriche, è stato trovato con indumenti macchiati di sangue ed è stato così condotto in questura per ulteriori accertamenti.

Il figlio minore è un uomo di 52 anni, mentre il maggiore ha 62 anni ed è stato colui che ha richiesto l'intervento della polizia, trovando il fratello e il corpo della madre nella loro abitazione al loro arrivo.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato per le indagini.