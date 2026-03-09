Due tragedie hanno segnato il fine settimana in Sardegna. A perdere la vita sono stati Riccardo Piras, 25 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente a Quartu Sant’Elena, e Diego Murru, 40 anni, morto in uno schianto avvenuto all’alba sulla Strada Provinciale 56, nel territorio di Serrenti.

Riccardo Piras non ce l’ha fatta dopo sei giorni di agonia. Il giovane era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto il 2 marzo scorso, poco prima delle 21, in viale Cristoforo Colombo, a Quartu Sant’Elena, all’altezza dell’incrocio con via Madrid. Il 25enne viaggiava in sella al suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si era scontrato con un’auto.

L’impatto era stato particolarmente violento e il giovane era finito sull’asfalto riportando ferite gravissime. Sul posto erano intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, che avevano provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata, mentre il personale del 118 aveva soccorso il ragazzo trasportandolo d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Fin da subito le sue condizioni erano apparse critiche. Nonostante gli sforzi dei medici e i giorni di lotta tra la vita e la morte, ieri, domenica 8 marzo, il suo cuore ha smesso di battere.

"Abbiamo pregato e sperato per sei giorni, stretti a Patrizia, Pino, Nicoletta, Franesca e a tutti i parenti, amici e conoscenti, senza riuscire a cambiare l'epilogo più doloroso e inaccettabile per loro e per tutta la nostra Comunità. La vita di Riccardo, interrotta a soli 25 anni, con la data della tesi di laurea già fissata, e tanti sogni e progetti ancora da realizzare, ferisce profondamente ognuno di noi e ci interroga sul senso di una vita che oggi porta due genitori a fare i conti con il dolore più lacerante che si possa provare". A scriverlo il sindaco di Selargius Gigi Concu.

"Due genitori, due amici, per i quali non esistono parole adeguate né consolatorie, soltanto un sentito cordoglio e un doveroso ringraziamento per il loro gesto profondamente altruistico nel donare gli organi regalando una nuova speranza a tanti altri Riccardo. A Patrizia, Pino, le figlie Francesca e Nicoletta, rivolgo a nome personale e di tutta l'Amministrazione comunale le più sentite condoglianze", ha sottolineato il primo cittadino.

La seconda tragedia si è consumata invece ieri mattina attorno alle 7:30 sulla Strada Provinciale 56, a circa 40 chilometri da Cagliari, nel territorio di Serrenti. A perdere la vita è stato Diego Murru, agricoltore di 40 anni originario di Samassi.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava alla guida di una Fiat Grande Punto intestata a un conoscente quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di strada finendo tra la vegetazione e terminando la sua corsa all’interno di una cunetta adiacente alla carreggiata. Diego è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, che hanno utilizzato anche un’autogrù inviata dalla centrale operativa del Comando di Cagliari per mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata dall’incidente. Il personale sanitario del servizio di emergenza territoriale ha potuto soltanto constatare il decesso.

I Carabinieri della Stazione di Samatzai hanno effettuato i rilievi tecnici per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre i colleghi della Stazione di Sanluri hanno gestito il traffico lungo la strada.