Violenta grandinata nel Goceano, dove nel pomeriggio di oggi le strade sono state ricoperte da uno spesso strato di ghiaccio e grandine, creando disagi alla circolazione.

In diverse strade le carreggiate sono apparse completamente bianche, costringendo gli automobilisti a procedere con estrema prudenza. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi per liberare la strada e ripristinare condizioni di sicurezza per il traffico.

Previsioni in Sardegna per lunedì 9 marzo 2026 (Arpas Sardegna)

Cielo inizialmente poco nuvoloso con aumento della copertura dal pomeriggio sui settori interni associata a rovesci o temporali isolati con cumulati localmente moderati. Attenuazione in serata.

Temperature: in lieve aumento nei valori massimi sulla Gallura, stazionarie altrove. Venti: deboli in prevalenza dai quadranti orientali, con temporanei rinforzi a moderato sul sud dell'Isola durante le ore centrali; maggiore variabilità sul settore nord-occidentale. Mari: poco mossi o localmente mossi.

Previsioni in Sardegna per martedì 10 marzo 2026

Cielo inizialmente poco nuvoloso con aumento della copertura dal pomeriggio sui settori interni associata a possibili deboli piogge. Temperature: senza variazioni di rilievo. Venti: deboli in prevalenza dai quadranti orientali, con temporanei rinforzi a moderato sul sud dell'Isola e sulle Bocche di Bonifacio. Mari: mossi sul settore meridionale, poco mossi altrove.

Tendenza in Sardegna per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da Est Sud-Est mercoledì per poi ruotare da Ovest l'indomani. I mari saranno da poco mossi a mossi.