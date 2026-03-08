Un’area di circa 2.400 metri quadrati trasformata in una discarica abusiva è stata scoperta a Pabillonis, dove i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 45 anni per gestione illecita di rifiuti.

L’operazione è stata condotta nella giornata di oggi, domenica 8 marzo, dai militari della stazione locale, che hanno operato in stretta collaborazione con la Polizia locale. I controlli hanno riguardato un terreno adiacente a un’abitazione privata situata nel centro abitato del paese.

Durante l’ispezione, è emerso che l’utilizzatore dell’area, un disoccupato del posto, aveva allestito nel tempo un vero e proprio sito di stoccaggio non autorizzato. Secondo quanto accertato dai militari, nell’area venivano gestiti rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, probabilmente provenienti da una precedente attività di riparazione di autoveicoli.

All’interno del terreno sono stati inoltre trovati veicoli fuori uso e numerosi cumuli di componenti e materiali meccanici smontati, accantonati senza alcuna autorizzazione e senza il rispetto delle norme previste per la tutela dell’ambiente e del suolo.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i carabinieri hanno denunciato il 45enne, che dovrà rispondere di gestione non autorizzata di rifiuti e di diverse violazioni legate al trattamento e allo smaltimento dei veicoli fuori uso.