Sono finiti in manette due dei quattro giovani coinvolti nella lite finita a coltellate davanti alla discoteca Amnesya in via Contivecchi a Cagliari il 25 gennaio scorso in cui rimasero feriti due 24enni, uno in maniera grave. In manette per tentato omicidio sono finiti un 16enne e un 17enne.

L'ordinanza, eseguita dalla Squadra mobile, è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni, su richiesta della Procura minorile. Per uno dei due è stata inoltre contestata la violazione della normativa sul porto di armi o oggetti atti ad offendere.

"Uno dei minorenni coinvolti avrebbe ammesso fin da subito il proprio ruolo nella vicenda, presentandosi in Questura - spiegano dalla polizia -. Il giorno successivo negli uffici della Mobile è arrivato spontaneamente anche l'altro giovane, ritenuto l'autore materiale dell'accoltellamento, che assistito dal proprio legale ha reso dichiarazioni autoaccusatorie. Il ragazzo avrebbe riferito di aver colpito le vittime utilizzando un coltello a serramanico, successivamente smarrito, sostenendo di essere intervenuto nel tentativo di difendere il fratello durante la lite".

I due adesso si trovano in un istituto penale minorile.