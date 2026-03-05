"Il mio lavoro in Consiglio Regionale si rafforza oggi all'interno di un progetto politico coerente e pragmatico, per affrontare le urgenze della nostra Isola. La Sardegna non ha tempo da perdere, e la nostra azione legislativa regionale deve concentrarsi sulle tante emergenze e i tanti problemi della nostra Isola”.

Inizia con queste parole l’intervento del consigliere Alessandro Sorgia che oggi ha aderito al Gruppo Fratelli d’Italia.

“Sottolineo la mia coerenza di proseguire a sostegno del centro destra e ufficializzo in questa conferenza stampa il mio ingresso in Fratelli d’Italia con grande piacere e con estrema convinzione. Colgo l'occasione per ringraziare il Segretario regionale Francesco Mura, il capogruppo Paolo Truzzu, tutti i colleghi e colleghe del gruppo e tutti i collaboratori del gruppo che mi hanno accolto con affetto in questa grande famiglia”, ha continuato Sorgia.

Sorgia in conferenza stampa ha spiegato che si tratta di "una scelta di futuro, di visione e di concretezza, maturata con un unico e inderogabile obiettivo: mettere la mia azione politica, con ancora più forza, al servizio esclusivo dei cittadini sardi".

"In Fratelli d’Italia - ha sottolineato il consigliere regionale - trovo una comunità che condivide il mio stesso metodo: la politica non si fa chiusi nei palazzi, ma si fa nelle strade, ascoltando i bisogni e trasformandoli in soluzioni. Il mio impegno da Consigliere Regionale continua con una marcia in più: quella di una grande forza politica che mette l'interesse della Nazione e della nostra Isola al di sopra di tutto".