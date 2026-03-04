Un episodio di violenza ha scosso ieri sera la comunità di Pozzomaggiore: un allevatore di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe aggredito con una roncola il vicino di terreno, un 71enne, mentre questi stava attraversando la sua proprietà per raggiungere la casa di un conoscente, in località "Sa Punta de su Carru". I carabinieri hanno accertato che, alla vista dell’intruso, il 66enne lo avrebbe affrontato, minacciandolo di morte e colpendolo ripetutamente con la roncola.

La vittima avrebbe cercato di difendersi con gli oggetti trovati a terra e parando i fendenti con le braccia. Nonostante le gravi ferite, sarebbe riuscito a fuggire e a rifugiarsi in casa, da dove avrebbe telefonato al figlio. Quest’ultimo lo ha accompagnato al pronto soccorso di Bosa; le condizioni dell’uomo hanno reso necessario il trasferimento in un altro ospedale, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico.

I carabinieri hanno successivamente rintracciato il presunto aggressore nella sua abitazione, dove avrebbero recuperato la roncola ancora sporca di sangue e sequestrato un fucile da caccia regolarmente detenuto. Secondo quanto emerso dalle indagini, tra i due uomini vi sarebbero vecchi attriti legati a problemi di pascolo e terreni.

L’allevatore è stato posto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.