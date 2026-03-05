Si è svolta mercoledì 4 marzo, presso la caserma "La Marmora", quartier generale della Brigata "Sassari", la cerimonia per celebrare l'anniversario della fondazione della Brigata, un evento che richiama le radici dei reggimenti e rinnova la loro identità storica e di valori. Presenti alla cerimonia il Comandante del Distaccamento presso la Sede della Brigata, Colonnello Luigi Viel, il Vice Sindaco Pierluigi Salis, il Prefetto Grazia La Fauci e due gruppi di studenti provenienti rispettivamente dal Convitto Nazionale Canopoleno e dall'Istituto Comprensivo "Li Punti" plesso San Giovanni.

L'evento ha offerto l'opportunità di ripercorrere le circostanze che hanno portato alla creazione di questa unità, che nel corso degli anni si è distinta per la sua coesione, spirito di corpo e senso del dovere, sia in patria che all'estero. Inoltre, la commemorazione ha rappresentato l'occasione per ricordare l'impegno della Brigata nell'operazione "Leonte XXXIX" all'interno della missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), dove i soldati operano per contribuire alla stabilità della regione in stretta collaborazione con le autorità locali e le Forze Armate libanesi.

I valori fondanti della Brigata "Sassari" sono onore, lealtà, disciplina, coraggio e un profondo attaccamento alla propria terra, che rappresentano la professionalità, la coesione e la dedizione alla Patria. La partecipazione degli studenti ha aggiunto ulteriore significato alla celebrazione, dimostrando l'importanza della trasmissione della memoria storica alle nuove generazioni, al fine di rafforzare il senso civico e la consapevolezza del ruolo delle Forze Armate nella tutela della pace e della sicurezza internazionale.