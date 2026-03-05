Un 28enne originario del Marocco, disoccupato, sposato e residente a Villasor, è stato arrestato nella serata di ieri, mercoledì 4 marzo, dai Carabinieri della locale stazione.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Cagliari, rappresenta la conclusione delle recenti vicende in cui è coinvolto il giovane, che si trovava già agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso in flagrante dai Carabinieri lo scorso 25 febbraio mentre commetteva un furto nella casa di un anziano di 93 anni, violando le restrizioni imposte dal giudice.



In quell'occasione, grazie alla rapida reazione delle forze dell'ordine, il giovane è stato fermato, la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, e l'uomo era stato arrestato per evasione e furto in abitazione. Di fronte a questa chiara violazione delle condizioni degli arresti domiciliari, l'Autorità Giudiziaria ha concordato con gli investigatori sulla necessità di modificare la misura di custodia, sostituendola con la detenzione in carcere.



Dopo le formalità di rito, l'indagato è stato trasferito dai Carabinieri presso la Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta.



