Incidente stradale questa mattina, 5 marzo, sulla Strada Provinciale 22, nel territorio del comune di Ballao, nel Sud Sardegna.

L’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito è avvenuto poco dopo le 9, quando, per cause ancora in fase di accertamento, un autocarro e un’autovettura si sono scontrati.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a liberare il conducente dell’auto, rimasto ferito e intrappolato nell’abitacolo della vettura per poi affidarlo al personale sanitario. Il conducente ferito è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.