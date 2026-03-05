Durante la notte appena trascorsa, a Ussana, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Dolianova hanno denunciato un disoccupato di 40 anni, residente a Serdiana e già noto alle Forze dell'Ordine, per presunti reati di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L'intervento è scaturito da un controllo effettuato all'interno di un'area di servizio, dove i militari hanno individuato l'uomo a bordo di un'auto. Sospettando qualcosa di irregolare, i Carabinieri si sono avvicinati al veicolo, identificando il conducente e verificando i dettagli del veicolo. Le verifiche hanno confermato che l'auto era stata rubata a Tortolì lo scorso febbraio.



Successivamente, è stata effettuata una perquisizione personale e veicolare che ha portato al sequestro di alcuni grammi di cocaina e dell'auto rubata. Quest'ultima è stata affidata a una ditta specializzata in custodia giudiziale in attesa della restituzione al legittimo proprietario.