Proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo 74° compleanno, Antonia Pinna ha perso la vita insieme al marito Luciano, di 80 anni, nella tragedia avvenuta questa mattina nella loro abitazione di via XVI Marzo, a Ghilarza.

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia aveva sostituito da poco la bombola della stufa e forse a causa della mancanza del gommino-guarnizione o per un guasto alla stufa stessa, il gas è fuoriuscito e all'accensione si è innescata una fiammata. Sono morti più per le esalazioni che per l'incendio divampato. Ma le cause esatte dell’accaduto sono comunque ancora in fase di accertamento.

L'anziano, investito dalla fiammata, è finito sul pavimento e una parte dei vestiti sono stati bruciati dalle fiamme. La moglie si trovava in un'altra stanza e probabilmente stava dormendo, mentre il fumo saturava l'ambiente.

A fare la scoperta è stato il figlio della coppia, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118.

Per Luciano Pinna, ex muratore, non c’era ormai più nulla da fare: l’uomo è stato trovato con gravi ustioni. La moglie Antonia, casalinga, era ancora viva all’arrivo dei soccorritori, ma le manovre di rianimazione non sono riuscite a salvarle la vita.

La coppia lascia due figli. La famiglia è molto conosciuta e stimata dalla comunità, con i figli attivi nella vita sociale del paese, in particolare nel mondo del calcio e dello sport.

La notizia si è diffusa rapidamente a Ghilarza, suscitando profondo dolore e incredulità.

“Esprimo il cordoglio di tutta la comunità alla famiglia - ha dichiarato il sindaco di Ghilarza Stefano Licheri - erano persone perbene che sono state tutta la vita insieme. Una tragedia per tutti”.