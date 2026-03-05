Parte dei 563 crocieristi italiani a bordo della nave Msc Euribia, che è rimasta ormeggiata a Dubai per cinque notti a causa del conflitto nel Golfo, dovrebbe arrivare a Fiumicino nella notte. Le partenze e gli orari non sono ancora confermati. Attualmente, due voli charter sono in programma per riportare in Italia circa 350 persone.



Questa mattina, un primo gruppo di crocieristi è stato convocato alle 9:00 locali per il trasferimento in pullman all'aeroporto di Abu Dhabi. Tuttavia, la partenza prevista per quell'ora è stata annullata a causa dell'indisponibilità dell'aeromobile designato. I passeggeri, già pronti con i documenti per l'imbarco sul volo, sono stati informati di presentarsi alle 16 locali al punto di ritrovo per il trasferimento ad Abu Dhabi. Si prevede che arriveranno a Roma in tarda serata.



Anche un gruppo di sette passeggeri provenienti dalla Sardegna, che aveva chiesto aiuto alla presidente della Regione Alessandra Todde per risolvere la situazione, è in partenza.

"MSC Crociere - si legge in una nota della compagnia - ha lavorato per trovare il modo più sicuro e rapido per rimpatriare i propri ospiti e ha adottato ulteriori misure per accelerare questo processo, lanciando un'operazione di volo dedicata che attualmente prevede cinque voli charter, con i primi programmati in partenza oggi, giovedì 5 marzo. Si prevede che questi voli possano consentire a circa 1.000 ospiti di lasciare la regione entro sabato".

Parallelamente, MSC Crociere "continua a valutare tutte le possibili soluzioni per i restanti ospiti, tra cui voli commerciali, ulteriori opzioni charter e soluzioni coordinate con il supporto delle autorità competenti".