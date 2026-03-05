Ore di forte apprensione a Iglesias per la scomparsa di Giuseppe Congia, un uomo di 76 anni di cui non si hanno più notizie dalla serata dello scorso 2 marzo.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, l’ultimo avvistamento risale alle ore 21:00 in via Torricelli a Iglesias. Dopo non averlo visto rientrare, i figli hanno presentato denuncia ai Carabinieri, facendo scattare le ricerche.

A lanciare un accorato appello sui social è stata la figlia, Nicoletta Congia, che insieme ai fratelli chiede l’aiuto della comunità: "Io e i miei fratelli chiediamo aiuto tramite i social a tutti coloro che si vorranno unire a noi nella ricerca di nostro padre. È stato visto l’ultima volta a Iglesias, nella strada che dal cinema porta verso la campagna, verso Emmaus e Marganai per intenderci".

L’uomo è descritto come "un grande camminatore, abituato a percorrere lunghi tragitti a piedi", elemento che amplia notevolmente il raggio delle ricerche. "Potrebbe essere ovunque: muraglione della diga, San Lorenzo, zona Emmaus", scrive ancora la figlia, sottolineando come il padre conosca bene i sentieri e le campagne della zona.

La famiglia teme che possa essersi addentrato nelle aree rurali verso Emmaus e il Marganai, rendendo più complesse le operazioni di individuazione. Per questo l’appello è rivolto non solo ai volontari che vogliano partecipare alle ricerche sul campo, ma anche a chi può offrire supporto tecnologico: "Sono bene accetti anche gli aiuti con i droni. Se volete partecipare alle ricerche scrivete a me".

Sui social il messaggio si sta diffondendo rapidamente, con numerose condivisioni e attestazioni di vicinanza alla famiglia. Chiunque abbia informazioni utili o abbia notato movimenti sospetti nelle zone indicate è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine o la famiglia attraverso i canali social indicati nell’appello.

Le ricerche proseguono con la speranza di ritrovare al più presto Giuseppe Congia e riportarlo a casa.