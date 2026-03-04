Come un fulmine a ciel sereno: l'improvvisa morte di Roberta Sciubba, moglie del noto giornalista sportivo Massimo Caputi, ha lasciato profondamente turbato il volto noto tv, che sui social ha condiviso un ricordo profondo e commovente.

"Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile", si legge nel post pubblicato da Caputi. "Sei stata moglie, madre, compagna, amica. Con te ho condiviso tutto, eri il mio punto fermo, un riferimento costante, la mia stella polare - prosegue -. Sarai comunque sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi".

E conclude: "Eri una donna coraggiosa e quel tuo coraggio mi farà andare avanti per non deluderti. Ciao amore mio Roberta".