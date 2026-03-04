È uscito di casa senza giustificazione o autorizzazione, nonostante fosse agli arresti domiciliari. Così, un uomo 39enne di Monserrato è stato arrestato per evasione dai Carabinieri.



Dopo un controllo presso il domicilio del 39enne, militari hanno avviato immediatamente una ricerca per poi trovarlo mentre passeggiava tranquillamente per strada.

Dopo le procedure formali in caserma, è stato riportato a casa sua, nuovamente sotto detenzione domiciliare, in attesa di comparire davanti all'Autorità Giudiziaria in udienza diretta prevista per la mattinata seguente.



