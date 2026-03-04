Un controllo stradale ha dato via a un’importante operazione antidroga a Quartu Sant’Elena. Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno arrestato un giovane di 22 anni, disoccupato e senza precedenti, che sarebbe stato trovato in possesso di oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è stato fermato mentre guidava un’auto intestata a un familiare estraneo ai fatti. L’atteggiamento nervoso e sospetto durante l’identificazione ha immediatamente insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire le verifiche con una perquisizione personale e del veicolo.

Le operazioni sono poi proseguite presso la sua abitazione, dove sarebbero stati rinvenuti 565 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish e 2.500 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale sequestrato sarà analizzato dai Carabinieri del RIS di Cagliari.

Al termine delle formalità di rito in caserma, il giovane è stato trasferito alla Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto rientra nelle attività quotidiane dei Carabinieri, impegnati in un controllo capillare del territorio per prevenire e contrastare i reati legati alla droga, garantendo sicurezza e serenità alla comunità.