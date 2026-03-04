Proseguono a Cagliari le attività di controllo degli agenti del nucleo Igiene del suolo sui rifiuti abbandonati.

L'intervento più recente, come rifertio da Comune, ha portato alla luce un caso emblematico che sottolinea quanto sia diffuso il non rispetto delle regole sulla raccolta differenziata a Cagliari. L'ultimo caso, stavolta nel quartiere Marina, è particolarmente grave e non isolato: l'individuo sanzionato per aver scaricato rifiuti in strada non solo ignorava le regole del decoro urbano, ma è risultato essere un evasore totale. Il soggetto, infatti, non è mai stato iscritto ai ruoli TARI.

A rendere l'episodio ancora più rilevante è l'applicazione delle nuove norme nazionali, recentemente inasprite per contrastare il degrado urbano. L'abbandono di rifiuti non è più considerato una semplice violazione amministrativa: chi viene colto sul fatto rischia una sanzione a partire dai 1.000 euro, cifra che può raddoppiare in caso di rifiuti pericolosi.

I controlli proseguono senza sosta con verifiche incrociate tra le banche dati comunali e l'analisi dei rifiuti abbandonati, spesso contenenti documenti o indizi che portano ai responsabili. L'obiettivo è chiaro: ripristinare il decoro in città, eliminando i cumuli di spazzatura che danneggiano la qualità della vita dei residenti e l'immagine di Cagliari.

L'amministrazione ricorda che "l'unico modo per evitare pesanti sanzioni è attenersi scrupolosamente al calendario del porta a porta e regolarizzare la propria posizione tributaria, contribuendo così attivamente alla bellezza e alla pulizia di ciascun quartiere della città".