Tragedia questa mattina a Ghilarza, dove due anziani, Luciano e Antonia Pinna, hanno perso la vita in seguito all’esplosione di una stufa all’interno della propria abitazione in via XVI Marzo.

La coppia lascia due figli. La famiglia è molto conosciuta e stimata dalla comunità, con i figli attivi nella vita sociale del paese, in particolare nel mondo del calcio e dello sport in generale.

Questa mattina, la drammatica notizia si è diffusa rapidamente suscitando dolore e incredulità tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Purtroppo per gli anziani non c'era più nulla da fare. Le indagini sono in corso per chiarire le esatte cause dell’esplosione.