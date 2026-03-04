Avrebbe aggredito il padre perché vistosi rifiutare il denaro per comprare un nuovo smartphone: per questo un 22enne è stato arrestato ieri a Sassari dai carabinieri.

L’episodio è avvenuto in un appartamento di via Ciusa, nel quartiere Luna e Sole, dove i militari della Sezione radiomobile sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una violenta lite domestica. Una volta entrati nell’abitazione, hanno ricostruito quanto accaduto: il giovane, contrariato dal diniego del genitore 64enne, lo avrebbe spinto a terra colpendolo più volte al volto con pugni.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale: secondo quanto riferito, avrebbe riportato contusioni al viso e la frattura del naso.

Il 22enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e, su disposizione della Procura, trasferito nel carcere di Bancali, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.