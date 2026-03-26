Sennori è in lutto per la scomparsa di Simone Pisano, avvocato di 37 anni, stroncato da un male incurabile. Una notizia che ha colpito profondamente la comunità, dove il giovane professionista era conosciuto e stimato non solo per il suo lavoro, ma anche per le sue qualità umane.

Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando da associazioni, amici e realtà del territorio, a testimonianza del segno lasciato da Pisano nella vita di chi lo ha conosciuto.

Tra questi, quello del Comitato San Giovanni di Sennori: “Grazie per aver condiviso il tuo cammino e il tuo sorriso con tutti noi. In questo momento San Giovanni ti ha preso per mano e condotto verso il cammino della pace eterna. Tutto il comitato San Giovanni Sennori piange la prematura scomparsa del socio Simone Pisano e porge le più sentite condoglianze alla famiglia. Riposa in pace anima buona che il tuo sorriso sia ricordato in eterno”.

Parole che raccontano il ricordo di una persona capace di lasciare un’impronta profonda, come emerge anche dai tanti messaggi personali: “Che grande uomo pieno di umiltà e sempre vicino a chi aveva bisogno”; “Il tuo sorriso contagioso rimarrà sempre nel mio cuore”.

Anche il mondo dello sport si stringe attorno alla famiglia. La società Sporting Sorso ha voluto ricordarlo così: “Tutta la società Sporting Sorso piange la prematura scomparsa di Simone Pisano. Uomo di sani valori e immenso amante del calcio, lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità sportiva. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia”.