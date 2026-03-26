Danni e interventi nel pomeriggio a Senorbì a causa del forte vento. Intorno alle 16, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas sono intervenuti nell’area industriale, dove le raffiche hanno divelto 11 pannelli fotovoltaici dal tetto di uno studio odontoiatrico.

I pannelli sono stati scaraventati nel parcheggio sottostante, colpendo e danneggiando diverse auto in sosta. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.

I vigili del fuoco hanno delimitato l’area e messo in sicurezza l’impianto. Numerosi altri interventi sono stati effettuati nel Cagliaritano per la caduta di alberi e pali dell’illuminazione pubblica lungo le strade dell’hinterland.