Giorgia Meloni assume l'interim del ministero del Turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanchè. L’ufficialità è arrivata con la firma del decreto da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Meloni, che questa mattina ha avuto un colloquio telefonico con Mattarella, ha rivolto “un ringraziamento al Ministro Santanchè, che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano”.

“Il Governo continuerà a lavorare per sostenere e valorizzare un asset strategico dell’economia nazionale, che assicura prosperità, benessere e prestigio internazionale all’Italia” si legge ancora nella nota diffusa da Palazzo Chigi.