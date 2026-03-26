Critica per tutta la giornata la situazione, soprattutto nell’Oristanese, per le raffiche di maestrale che hanno raggiunto anche i 100 chilometri l'ora.

A Paulilatino, poco dopo le 13:30, la squadra dei Vigili del Fuoco di Abbasanta è intervenuta in via Kennedy per una copertura in lamiera divelta da un'abitazione a causa del forte vento.

Dopo aver messo in sicurezza l’area, liberato una vettura rimasta sotto, con l'ausilio di autoscala e autogrù dalla sede centrale, sono stati messi in sicurezza e portati sulla strada anche gli elementi pericolanti. Una volta smontata la lamiera caduta sulla strada, è stata ripristinata la viabilità.