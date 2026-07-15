Abbanoa, per giovedì 16 luglio, ha programmato una serie di interventi in cinque comuni del centro-nord Sardegna, dove sono previsti cali di pressione e interruzioni temporanee del servizio. Nel dettaglio ecco la mappa dei lavori.

Olbia

Dalle 8.30 alle 14.30 è prevista la manutenzione dell'impianto di sollevamento idrico in località Cipnes, con conseguente stop al flusso sul nodo idrico principale. I possibili disagi riguraderanno la zona industriale del Cipnes e la località Bados (Pittulongu) nel territorio di Olbia e le località di Nodu Pianu, Torre Terrata, Sos Aranzos, Ville Del Golfo e Punta Bados a Golfo Aranci.

Tempio Pausania

Dalle 8.15 alle 17.30 alla rete idrica saranno collegate le nuove condotte posate nel largo De Gasperi. Verranno dismesse quelle vecchie, ormai obsolete installate apparecchiature idrauliche per il sezionamento, la gestione delle pressioni e la distrettualizzazione della rete di distribuzione, in modo da ridurre i potenziali punti di perdita. L'erogazione sarà sospesa in tutto il centro abitato, con l'eccezione di viale Don Sturzo e traverse e della Zona Mantelli.

Siniscola

Dalle 8 alle 13 i tecnici di Abbanoa sostituiranno alcune apparecchiature nella rete idrica a servizio della località di Sa Petra Ruja, dove l'erogazione idrica sarà interrotta. Lo stop riguardera anche le vie Parigi, Bruxelles e Unione Europea in località Iscra E Voes.

Ploaghe

Dalle 9 alle 17 sarà dismessa la vecchia condotta di via Regina Elena, sostituita di recente con una nuova rete idrica. Verrà interrotto il flusso idrico dal serbatoio di San Matteo. Cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio sono possibili in tutto il paese.

Cabras

Dalle 8.30 alle 12 le nuove condotte posate in via Giovanni XXIII verranno collegate alla rete idrica esistente. L'interruzione del servizio riguarderà via Giovanni XXIII dal civico 1 al civico 19 e via Silvio Pellico.

I tecnici del gestore idrico cercheranno di contenere il più possibile l'orario di interruzione e di anticipare il riavvio dell'erogazione nel caso gli interventi si concludessero prima. Alla ripresa del servizio l'acqua potrebbe apparire inizialmente torbida per via dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Eventuali anomalie - ricorda Abbanoa - potranno essere segnalate al numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.