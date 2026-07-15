Prosegue l’attività di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Gallura. Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL), insieme al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Santa Teresa Gallura, hanno effettuato un controllo ispettivo presso la sede di un’azienda operante nel settore della raccolta dei rifiuti.

Le verifiche hanno riguardato sia i locali aziendali sia l’intero parco mezzi utilizzato per il servizio sul territorio. Nel corso dell’ispezione sarebbero emerse diverse irregolarità rispetto agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81/2008, che disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo quanto accertato dagli ispettori, l’azienda non avrebbe adottato tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro e i veicoli fossero utilizzati nel rispetto delle istruzioni d’uso e sottoposti alla regolare manutenzione necessaria ad assicurarne la sicurezza nel tempo. Le criticità riscontrate avrebbero inoltre interessato anche aspetti logistici e strutturali del sito aziendale.

Al termine degli accertamenti, al datore di lavoro sono state impartite specifiche prescrizioni tecniche per eliminare in tempi rapidi le non conformità rilevate. Contestualmente sono state elevate ammende per un importo complessivo di 5.700 euro ed è stata inoltrata una segnalazione alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

"L’attività - specifica l'Arma - rientra nel più ampio piano di controlli portato avanti in tutta la provincia dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari e dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, finalizzato a prevenire gli infortuni e a garantire il rispetto delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori".