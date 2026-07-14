Un uomo di 33 anni e una donna di 53, entrambi domiciliati nel Bolognese, sono stati arrestati dai Carabinieri nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 luglio 2026, a Palau, al termine di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine, sviluppata attraverso specifici servizi di osservazione e controllo del territorio, ha consentito di individuare i due indagati e di procedere a perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.

Nel corso delle operazioni i Carabinieri hanno sequestrato consistenti quantitativi di hashish, marijuana, eroina e cocaina. Rinvenuti anche denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio, bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi destinate alla vendita.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dal Reparto territoriale Carabinieri di Olbia per il periodo estivo, con particolare attenzione alle località che registrano un forte incremento delle presenze turistiche. L’obiettivo è prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, garantendo maggiore sicurezza a residenti e visitatori durante la stagione delle vacanze.