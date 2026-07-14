Nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 luglio 2026, durante un posto di controllo in corso Vittorio Veneto a Olbia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un uomo di 70 anni, residente in città che, sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Secondo quanto ricostruito dai militari, durante la contestazione della violazione l’uomo avrebbe assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei Carabinieri, tentando anche di sottrarre la documentazione relativa al controllo. Successivamente avrebbe opposto resistenza agli operanti, cercando di divincolarsi e di colpirli.

Nel corso dell’intervento uno dei militari ha riportato una lesione alla mano.

Il 70enne è stato quindi arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a essere denunciato per guida in stato di ebbrezza.

L’episodio, sottolineano dall’Arma, conferma l’importanza dei controlli sulla sicurezza stradale, che non hanno soltanto una funzione repressiva nei confronti delle violazioni del Codice della strada, ma rappresentano anche un presidio di legalità e uno strumento essenziale per la tutela dell’incolumità pubblica, soprattutto nei mesi estivi.