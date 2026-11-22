Una ragazza di appena 16 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto la scorsa notte alle porte di Bondeno, nel Ferrarese. A provocare il violento impatto è stato uno scontro frontale tra due automobili, nel quale sono rimaste coinvolte quattro persone. Per la giovane, nonostante l'intervento dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare.

La ragazza viaggiava a bordo di una delle vetture insieme alla zia, una donna di 54 anni, e alla cugina di 15 anni. Tutte e tre erano residenti nella zona. Dopo lo schianto, i sanitari hanno prestato le prime cure alle occupanti, ma per la sedicenne le condizioni sono apparse subito disperate. La giovane è morta a causa delle ferite riportate nell'impatto.

La zia e la cugina sono state invece trasportate all'ospedale di Cona, dove si trovano ricoverate in prognosi riservata.

Sull'altra automobile viaggiava un ragazzo di 28 anni, che ha riportato ferite non gravi. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasferito all'ospedale di Cento.

L'incidente si è verificato intorno alla mezzanotte. Sulla dinamica dello scontro sono in corso gli accertamenti degli investigatori, chiamati a ricostruire le circostanze che hanno portato le due vetture a scontrarsi frontalmente.