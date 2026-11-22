Un intervento tempestivo ha permesso di salvare una persona finita accidentalmente in acqua nel porto di Cagliari. L'episodio si è verificato poco dopo le 17, a breve distanza dalla sede dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, al Molo Dogana.

I soccorritori del Comando provinciale di Cagliari sono intervenuti immediatamente, riuscendo a raggiungere un uomo e a riportarlo in salvo. Le operazioni si sono svolte in tempi rapidi anche grazie alla vicinanza del luogo dell'incidente alla sede operativa dei sommozzatori.

Sul posto era già presente il personale sanitario, che ha potuto prestare assistenza alla persona soccorsa dopo il recupero dall'acqua.