Un violento impatto tra due auto ha provocato il ribaltamento di uno dei veicoli nel pomeriggio di oggi a Porto Torres. L'incidente si è verificato intorno alle 15:15 all'incrocio tra via Sassari e via Antonelli. A bordo della vettura capovolta si trovava una sola persona, rimasta intrappolata nell'abitacolo a causa delle lamiere.

Per liberare l'automobilista è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres. I soccorritori hanno prima provveduto a mettere in sicurezza e stabilizzare il veicolo, per poi utilizzare cesoie e divaricatori per aprire un varco e raggiungere la conducente.

Una volta estratta, la donna è stata affidata al personale sanitario del 118, intervenuto con un'ambulanza e con l'elisoccorso. Dopo le prime cure e la stabilizzazione sul posto, è stata trasferita in elicottero al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Porto Torres, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro. Le cause dell'incidente restano al momento da chiarire.