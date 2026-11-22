Il nuovo orario ferroviario previsto dal 14 dicembre fa discutere e la Regione Sardegna avvia un confronto con Trenitalia per verificare le criticità segnalate da pendolari e cittadini. Al centro delle preoccupazioni ci sono le possibili ripercussioni della rimodulazione dei collegamenti sulle esigenze quotidiane di chi utilizza il treno per raggiungere il posto di lavoro, le scuole e i servizi essenziali.

L'assessorato regionale dei Trasporti chiarisce innanzitutto che, al momento, non è cambiato nulla: il servizio ferroviario prosegue regolarmente secondo la programmazione attualmente in vigore e le nuove disposizioni non sono ancora entrate in funzione.

La revisione proposta da Trenitalia rientra in un più ampio progetto di riorganizzazione, che punta a introdurre frequenze cadenzate, con partenze a intervalli regolari, in linea con gli obiettivi del Piano regionale dei Trasporti. Una modifica che, nelle intenzioni, dovrebbe rendere l'offerta più ordinata e funzionale, ma che presenta alcuni aspetti sui quali la Regione intende intervenire prima dell'entrata in vigore.

«Abbiamo raccolto in queste settimane le diverse segnalazioni provenienti dai territori, dai pendolari e dagli utenti del servizio ferroviario e le stiamo esaminando con la massima attenzione – dichiara l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca –. L'obiettivo di rendere più regolare e funzionale l'offerta ferroviaria è condivisibile, ma qualsiasi rimodulazione deve necessariamente tenere conto delle esigenze concrete di chi utilizza quotidianamente il treno per raggiungere il posto di lavoro, la scuola o i servizi essenziali. Non possiamo permettere che una riorganizzazione pensata per migliorare il servizio finisca per creare nuovi disagi».

Il passaggio decisivo sarà il confronto tecnico con Trenitalia, previsto nel corso della prossima settimana. Gli incontri serviranno ad analizzare le osservazioni arrivate dai territori e a valutare possibili modifiche alla programmazione già pubblicata, in modo da intervenire sulle situazioni più problematiche prima del 14 dicembre.

L'assessorato assicura che le richieste dei passeggeri saranno portate al tavolo con l'azienda e che l'attenzione sarà rivolta soprattutto alle fasce orarie maggiormente utilizzate da lavoratori e studenti.

«Vogliamo rassicurare i cittadini: tutte le segnalazioni sono state prese in carico e saranno oggetto di confronto con Trenitalia – conclude Manca –. Stiamo lavorando affinché le esigenze dei passeggeri siano adeguatamente considerate e le modifiche agli orari non compromettano la possibilità di utilizzare il trasporto ferroviario nelle fasce orarie più importanti della giornata».

La partita resta dunque aperta. Prima dell'avvio dei nuovi orari, Regione e Trenitalia dovranno verificare se la riorganizzazione possa essere corretta per rispondere alle necessità dei diversi territori, evitando che il nuovo sistema delle frequenze regolari si traduca in maggiori difficoltà per chi dipende quotidianamente dal trasporto ferroviario.