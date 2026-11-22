Un futuro da costruire, il desiderio di diventare madre e la volontà di trovare finalmente una serenità sentimentale. Valeria Marini si è raccontata senza nascondere fragilità e rimpianti nella puntata di Verissimo in onda oggi, domenica 22 novembre. Ospite di Silvia Toffanin, la showgirl ha parlato della propria vita privata, delle relazioni passate e delle aspirazioni che ancora vorrebbe realizzare.

Tra i desideri più importanti c'è quello di avere una famiglia: "Il mio più grande desiderio è quello, magari, di cercare di fare una famiglia, magari cercare di adottare un bambino. Ho una relazione, con quello che ho passato sono molto attenta. Ho paura a parlarne e di esporre l'altra persona. In passato sono stata molto amata ma ho amato più io, spero di trovare una stabilità".

Nel corso dell'intervista, la showgirl ha riflettuto anche sui ritmi della propria vita professionale: "Sono una stakanovista, a volte faccio rinunce. Mia sorella abita a un metro da me, possibile che ci vediamo solo a Natale? Mi sento prigioniera degli impegni, delle corse, dei viaggi. E' una prigione dorata perché spesso ho dovuto rinunciare a vedere le persone che amo. Vorrei ritagliarmi più tempo per me stessa, per il mio cuore e la mia anima".

Spazio anche alle esperienze sentimentali che hanno segnato il suo passato: "A livello sentimentale ho fatto scelte sbagliate e sono caduta in trappole. Ho avuto un annullamento alla Sacra Rota in 4 mesi", dopo il matrimonio con Giovanni Cottone.

"Salverei l'amore per Gimmi (Cangiano, ndr.), una persona che ho incontrato qualche tempo fa. Siamo rimasti in buoni rapporti, anche con la sua mamma. Sono diventata amica della sua ex moglie. Con lui abbiamo avuto una storia passionale. Era sposato, siamo stati insieme diversi mesi e poi ho deciso di chiudere perché non c'era una situazione di serenità: ho sbagliato. E' una persona che mi ha toccato il cuore".