Tre territori, tre identità e un patrimonio di paesaggi, storia e tradizioni da raccontare. Anglona, Barbagia e Baronie entrano nella mappa digitale di ItalianClick, il portale dedicato alla scoperta dell'Italia attraverso le sue aree geografiche e le realtà locali. Il progetto ha realizzato tre pagine specifiche dedicate ad alcune delle zone più caratteristiche della Sardegna, con l'obiettivo di raccogliere in un unico spazio informazioni turistiche e curiosità sulle destinazioni.

L'iniziativa propone un viaggio tra località conosciute e luoghi meno frequentati dal turismo di massa, mettendo in evidenza le peculiarità di ciascun territorio. Le schede non si limitano a elencare le attrazioni, ma offrono anche indicazioni sui periodi migliori per visitarle, sulle modalità per raggiungerle, sulle specialità gastronomiche e sulle audioguide disponibili.

L'Anglona tra borghi, archeologia e mare

La prima guida è dedicata all'Anglona (link qui), nel territorio della provincia di Sassari. Tra le destinazioni suggerite figurano Castelsardo, con il suo borgo fortificato affacciato sul Golfo dell'Asinara, la celebre Roccia dell'Elefante, Sedini, Valledoria e Perfugas. Spazio anche alla muraglia di Monte Ossoni, dalla quale si può ammirare il paesaggio circostante.

La pagina valorizza anche le tradizioni gastronomiche locali, con riferimenti a prodotti come la treccia, il semicotto di capra, il sanguinaccio e le bucconettes. Un territorio che permette di alternare le località costiere ai piccoli centri dell'entroterra, tra patrimonio storico e paesaggi naturali.

La Barbagia, cuore montuoso dell'Isola

Il secondo approfondimento conduce nella Barbagia (link qui), con Nuoro, il monte Ortobene, Orgosolo, Mamoiada, Fonni, Desulo, il Gennargentu e il Supramonte tra le principali destinazioni. Una selezione che mette insieme natura, archeologia e identità culturale.

Dai murales di Orgosolo alle maschere tradizionali dei Mamuthones e degli Issohadores di Mamoiada, passando per Punta La Marmora, la vetta più alta della Sardegna con i suoi 1.834 metri, e per la spettacolare gola di Gorropu. La guida segnala anche il villaggio nuragico di Tiscali, nascosto all'interno di una dolina carsica tra Dorgali e Oliena.

Non manca uno spazio dedicato ai prodotti tipici, tra cui il porcetto da latte, il pane di Desulo, la zucca striata di Gavoi e i biscotti di Fonni.

Dalle spiagge di Siniscola al Golfo di Orosei: alla scoperta delle Baronie

La terza pagina accompagna invece il visitatore nella Sardegna centro-orientale, tra Alta e Bassa Baronia (link qui). Siniscola, La Caletta, Posada, Orosei, Dorgali e Cala Gonone sono alcuni dei centri protagonisti del percorso, che comprende anche le spiagge e le calette del Golfo di Orosei.

L'itinerario proposto alterna borghi storici e località balneari, con la possibilità di raggiungere in barca alcune delle insenature più conosciute della costa. Tra gli elementi segnalati figurano anche l'Acquario di Cala Gonone e il patrimonio naturale del territorio di Dorgali, uno dei Comuni più estesi della Sardegna.

La sezione gastronomica richiama invece il Cannonau di Sardegna, il casu cottu e i pistoccheddus, accanto ad altre specialità della tradizione isolana.