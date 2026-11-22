La provincia di Cagliari ha celebrato la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, con una serie di iniziative religiose organizzate nei diversi presidi del territorio. La ricorrenza, che si è svolta nella giornata di sabato 21 novembre, ha riunito militari in servizio, personale in congedo e familiari, in un momento di condivisione e rinnovato legame con i valori che contraddistinguono l'Istituzione.

Le celebrazioni hanno coinvolto le diverse articolazioni del Comando provinciale, trasformandosi in un'occasione di raccoglimento e riflessione per l'intera comunità dell'Arma. Al centro delle funzioni religiose il significato della fedeltà, intesa come dedizione al proprio ruolo e impegno quotidiano nella tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.

Compagnia Carabinieri di San Vito

La ricorrenza ha rappresentato anche un momento per ribadire la vicinanza dei Carabinieri alle comunità locali e il rapporto di collaborazione con le istituzioni e la popolazione del territorio cagliaritano.

Una giornata che, oltre al significato religioso, ha rinnovato il senso di appartenenza all'Arma e il valore del servizio svolto quotidianamente dai suoi uomini e dalle sue donne, nel solco dei principi di responsabilità, vicinanza e attenzione verso i cittadini.