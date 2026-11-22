Da due mesi senza stipendio, con le difficoltà economiche che si ripercuotono sulle famiglie e l'incertezza legata anche al prossimo cambio di appalto. È la situazione denunciata dai circa trenta dipendenti del Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Macomer, gestito dalla cooperativa Officine Sociali. Sulla vicenda interviene l'Unione Territoriale del Lavoro di Nuoro, che esprime solidarietà ai lavoratori e sollecita un intervento urgente della Prefettura.

A prendere posizione è il segretario territoriale dell'UGL Nuoro, Simone Testoni, che chiede l'attivazione degli strumenti previsti dalla normativa per garantire il pagamento delle retribuzioni arretrate e verificare eventuali inadempienze da parte della cooperativa.

«È inaccettabile che circa trenta lavoratori, impiegati in un servizio pubblico, siano costretti a vivere nell’incertezza economica, con pesanti conseguenze sulle proprie famiglie – dice Simone Testoni -. L’UGL sollecita l’immediato intervento della Prefettura di Nuoro, quale stazione appaltante, anche attraverso l’attivazione delle procedure sostitutive previste dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, finalizzate al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate. Si chiede, inoltre, l’intervento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e del Ministero dell’Interno, affinché siano accertate eventuali inadempienze e garantita la continuità occupazionale in vista del prossimo cambio di appalto».

La mobilitazione avrà un primo momento concreto lunedì 23 novembre, quando una delegazione dell'organizzazione sindacale, guidata dallo stesso Testoni, prenderà parte al presidio organizzato davanti all'ingresso del CPR. L'appuntamento è fissato dalle 12 alle 15, con l'obiettivo di manifestare vicinanza ai dipendenti e richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla situazione.

Il sindacato insiste sulla necessità di tutelare i lavoratori e garantire il rispetto degli obblighi retributivi, indipendentemente dalle vicende amministrative legate alla gestione della struttura e al futuro affidamento del servizio. «La retribuzione non è una concessione, ma un diritto inderogabile dei lavoratori», conclude Testoni.

Per l'UGL, la priorità resta quindi lo sblocco delle mensilità non corrisposte e la garanzia di continuità occupazionale per i dipendenti coinvolti.