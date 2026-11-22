Si sposta sui documenti, sulle comunicazioni digitali e sugli ultimi contatti la seconda fase degli accertamenti sulla morte di Gianni De Gennaro. Dopo il ritrovamento del corpo nella dependance della tenuta di famiglia in Maremma, gli investigatori hanno concentrato l'attenzione su ciò che l'ex capo della Polizia ha lasciato nell'abitazione. Tra gli elementi acquisiti ci sono un manoscritto destinato ai familiari, altre lettere custodite in due buste, numerosi documenti legati alla sua vicenda giudiziaria e un dispositivo informatico che potrebbe contenere materiale utile a ricostruire il quadro dell'inchiesta.

I rilievi tecnici dei carabinieri del Ris e della Polizia scientifica di Roma si sono conclusi nella serata di sabato 21 novembre. Gli specialisti hanno lavorato nella dependance, dove era stato trovato il corpo del 78enne, effettuando gli accertamenti necessari sulla scena. La struttura resta sotto sequestro e la proprietà è presidiata dai carabinieri. Non si escludono ulteriori verifiche di laboratorio sui reperti raccolti.

Le lettere alla moglie e ai figli

Uno degli elementi più delicati emersi durante il sopralluogo riguarda il ritrovamento di alcuni scritti personali. Vicino al corpo sarebbe stato recuperato un manoscritto indirizzato alla moglie Carla e ai figli Francesco e Giulio. Durante le operazioni sarebbero state inoltre individuate due buste contenenti altre lettere, tutte sequestrate dagli investigatori.

Il contenuto degli scritti non è stato reso pubblico e, secondo le ricostruzioni giornalistiche, le lettere non sarebbero ancora state consegnate ai destinatari. Gli investigatori stanno cercando di stabilire anche quando siano state redatte. Una delle ipotesi, riportata dal Corriere della Sera e ripresa da altre testate, è che le lettere siano state scritte nel pomeriggio di venerdì, con l'intenzione di lasciare ai familiari e agli inquirenti una propria ricostruzione della vicenda.

I documenti per preparare la difesa e il caso dell'hard disk

Accanto agli scritti personali, nella dependance sono stati trovati diversi documenti che potrebbero rappresentare una parte del materiale sul quale De Gennaro stava lavorando per organizzare la propria difesa nell'indagine della Procura di Caltanissetta.

L'ex capo della Polizia era infatti impegnato a preparare la strategia difensiva in vista dell'udienza del Tribunale del Riesame, fissata per il 1° dicembre. Il confronto avrebbe riguardato il ricorso presentato dalla Procura contro il rigetto, da parte del gip, della richiesta di arresti domiciliari. Le carte recuperate nella proprietà sarebbero quindi quelle utilizzate per approfondire le contestazioni e predisporre le argomentazioni da sottoporre ai giudici.

Un altro elemento al centro degli accertamenti è un hard disk che De Gennaro avrebbe consegnato al figlio Giulio e che risulta già nella disponibilità dei magistrati di Caltanissetta. Il dispositivo deve essere sottoposto ad approfondimenti tecnici alla presenza dei difensori.

Secondo quanto riportato da Repubblica e ripreso dal Fatto Quotidiano, al suo interno potrebbero esserci una raccolta di articoli di stampa, informazioni provenienti da fonti aperte e documentazione relativa alla vicenda del collaboratore di giustizia, ex membro di Cosa nostra, Salvatore Contorno, uno dei filoni sui quali si concentrano le indagini sui presunti depistaggi legati alla strage di via D'Amelio.

Il contenuto effettivo del supporto informatico dovrà essere verificato: al momento non è possibile stabilire quali informazioni siano effettivamente conservate al suo interno né quale rilevanza possano avere per l'inchiesta.

Sequestrato anche lo smartphone: al vaglio gli ultimi contatti

Parallelamente all'esame dei documenti, gli investigatori hanno acquisito anche lo smartphone di De Gennaro. L'obiettivo è ricostruire le ultime comunicazioni, verificare telefonate, messaggi e contatti avuti prima della morte e accertare se, dopo essere arrivato nella tenuta, l'ex capo della Polizia abbia incontrato altre persone.

Gli inquirenti stanno cercando di capire se nelle ultime ore sia accaduto qualcosa di particolare o se vi siano stati contatti che possano contribuire a chiarire le circostanze della vicenda. Un lavoro che presenta anche alcune difficoltà: nella proprietà non sarebbero presenti telecamere di videosorveglianza in grado di documentare eventuali movimenti.

Sono state inoltre raccolte informazioni da persone che potrebbero averlo incontrato nei giorni precedenti, compresi alcuni dipendenti di una struttura ricettiva nelle vicinanze della tenuta, frequentata abitualmente da De Gennaro.

L'autopsia a Careggi e il fascicolo per istigazione al suicidio

Nel frattempo la salma è stata trasferita dall'ospedale di Grosseto all'Istituto di medicina legale dell'ospedale Careggi di Firenze, dove è stata disposta l'autopsia. Al momento non risulta ancora fissata la data dell'esame.

L'accertamento medico-legale dovrà contribuire a chiarire le circostanze della morte e soprattutto a stabilire con maggiore precisione l'orario del decesso. Gli investigatori non hanno infatti ancora determinato se sia avvenuto nella serata di venerdì 20 novembre, poco dopo l'arrivo nella tenuta, oppure durante la notte.

La Procura di Grosseto, diretta da Maria Navarro, ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, guidata dalla procuratrice Rosa Volpe. Si tratta di un'iniziativa investigativa finalizzata ad approfondire ogni circostanza e verificare l'eventuale presenza di responsabilità esterne, senza che al momento risultino individuati responsabili.

Resta quindi aperta una serie di interrogativi sui quali si concentreranno le prossime attività investigative: il contenuto delle lettere, la documentazione raccolta per la difesa, i dati contenuti nei dispositivi informatici e le ultime comunicazioni dell'ex capo della Polizia. Elementi che dovranno essere valutati separatamente, per ricostruire con precisione gli avvenimenti e fare luce sulle circostanze della sua morte.