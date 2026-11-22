Un video di pochi secondi è bastato per riportare Valerio Scanu al centro dell'attenzione sui social. Il cantante maddalenino originario di La Maddalena, 36 anni, è apparso in una recente clip girata nel suo salone di parrucchiere a Roma con un aspetto fisico molto diverso rispetto alle sue precedenti apparizioni pubbliche. Una trasformazione che ha suscitato sorpresa tra i follower, ma anche commenti e supposizioni sulle ragioni del suo dimagrimento. Di fronte alle numerose reazioni, l'artista ha deciso di intervenire direttamente, chiarendo la situazione e rassicurando chi si era mostrato preoccupato.

Nel filmato diventato virale, Scanu indossa gli occhiali da vista ed è impegnato a sistemare i capelli di una cliente, tra battute e momenti di complicità. A catturare l'attenzione degli utenti, però, non è stata soltanto la scena quotidiana nel suo salone, ma soprattutto la sua silhouette, apparsa particolarmente asciutta.

La circolazione delle immagini ha dato spazio a diverse ipotesi sul cambiamento fisico, comprese alcune illazioni relative a possibili problemi di salute e all'eventuale utilizzo di farmaci dimagranti. Una situazione che ha spinto il cantante a rompere il silenzio attraverso le proprie Instagram Stories.

«Volevo rassicurare tutti: STO BENE!», ha esordito Scanu, rivolgendosi direttamente a chi aveva manifestato apprensione. L'artista ha anche ironizzato sulla qualità delle riprese, attribuendo parte dell'effetto visivo a un'amica non particolarmente abile nell'inquadrarlo. Ha comunque confermato di aver perso ulteriormente peso: «Sono dimagrito ulteriormente».

Non è la prima volta che il cantante parla apertamente della propria trasformazione. In precedenti occasioni aveva raccontato di aver perso circa 30 chili grazie soprattutto alla danza, praticata a livello agonistico da oltre un anno. Un'attività diventata centrale nella sua quotidianità e che, come aveva spiegato, gli ha permesso di cambiare radicalmente le proprie abitudini.

In un'intervista aveva raccontato anche il desiderio di portare questa nuova passione sul palcoscenico, con l'ambizione di avvicinarsi al mondo dello spettacolo e dei musical.

Ad ogni modo, il cantante ha voluto mettere a tacere le preoccupazioni sulle proprie condizioni, rassicurando tutti e mettendo la parola fine alle voci che si erano rincorse sul web nelle ultime ore: «Non credo di dovermi giustificare per rispondere alle illazioni dei soliti sfigati del web. Ho una vita di impegni e, soprattutto, di cose belle», ha precisato.