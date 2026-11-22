Un'esplosione nel cuore della notte ha scosso il centro di Quartu Sant'Elena, dove un ordigno collocato sotto un'automobile parcheggiata in via Scarlatti ha provocato la completa distruzione del veicolo. L'episodio, avvenuto nella notte, non ha causato feriti, ma la deflagrazione ha danneggiato anche alcune abitazioni vicine, mandando in frantumi diversi vetri e allarmando i residenti.

La vettura, secondo le prime ricostruzioni investigative, sarebbe di proprietà di una guardia giurata. Gli accertamenti della Polizia sono in corso per ricostruire la dinamica dell'attentato e individuare i responsabili.

Tra gli elementi al vaglio degli investigatori c'è anche un possibile collegamento con altri danneggiamenti che hanno interessato alcune automobili nella stessa zona nei giorni precedenti. L'ipotesi è che i diversi episodi possano essere legati tra loro, ma al momento non ci sono conferme.

Le indagini proseguono per chiarire la natura dell'ordigno, le modalità con cui è stato collocato sotto il veicolo e soprattutto il possibile movente dell'esplosione.