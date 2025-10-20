Un tragico incidente stradale è costato la vita a Luigi Vacca, 50enne originario di Sassari ma residente da tempo in Emilia Romagna. L’uomo, in sella alla sua moto Bmw, è rimasto vittima di un violento scontro con un’auto avvenuto sabato pomeriggio lungo via Modena, la provinciale SP255 a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente ma lo schianto è stato devastante: Vacca è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati. Illeso, ma sotto choc, il conducente dell’auto, che ha subito chiamato i soccorsi.

I funerali saranno celebrati domani, 21 ottobre, a Sassari, nella chiesa di Santa Maria in Betlem, dove parenti e amici si riuniranno per l’ultimo saluto.