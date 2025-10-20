Colto in flagrante mentre spacciava cocaina nel centro di Serramanna, un 22enne residente nel paese è stato arrestato nella notte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari. Il giovane è stato sorpreso dai militari proprio mentre consegnava alcuni grammi di cocaina a un uomo di 58 anni, poi segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

L’operazione è il risultato di un’indagine lampo avviata nei giorni scorsi dal Nucleo Investigativo, dopo alcune segnalazioni su un possibile giro di spaccio nelle aree centrali del paese. Attraverso un’attività di osservazione e monitoraggio costante, condotta con metodi investigativi tradizionali, i Carabinieri sono riusciti a individuare il giovane come il principale sospettato.

Scattato il blitz, il 22enne è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare: all’interno dell’abitazione i militari hanno trovato altre dosi di cocaina e una di marijuana, oltre a 4.800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.