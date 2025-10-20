Girava per le vie del centro di Cagliari con 222 confezioni di zafferano rubate nello zaino. A fermarlo sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia del capoluogo, che hanno denunciato in stato di libertà un 44enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di ricettazione.

L’uomo ha attirato l’attenzione dei militari per il suo atteggiamento sospetto, e durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso non solo della merce, ma anche di circa 100 euro in contanti, ritenuti provento del furto messo a segno lo scorso 15 ottobre in un supermercato di Assemini.

Le verifiche svolte dai Carabinieri hanno permesso di accertare che lo zafferano rinvenuto corrispondeva esattamente ai prodotti denunciati come sottratti dal titolare dell’esercizio commerciale. Tutto il materiale è stato sequestrato e l’Autorità giudiziaria informata dell’accaduto.