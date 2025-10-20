Il rapper campano Anastasio ha annunciato nei giorni scorsi di aver annullato due date del suo tour, nello specifico quelle di Perugia e di Bari. "La verità è che non abbiamo venduto abbastanza biglietti – ha spiegato l'artista a i follower sui social dando prova di assoluta onestà –. A Bari erano una quarantina, a Perugia pochi meno. Quindi i 70-80 eletti che hanno preso questi biglietti riceveranno una mail con le specifiche per il rimborso".

"Vi chiedo scusa – ha proseguito Anastasio –. Vi ringrazio per aver voluto esserci, speriamo che riusciate a venire alle altre date che invece sono abbastanza cariche: è rimasto qualche biglietto, ma insomma siamo tanti".

SOLIDARIETÀ E SUPPORTO

Il video pubblicato dal cantante è divenuto presto virale sui social raccogliendo la solidarietà dei fan e del popolo di Instagram in generale, che ha apprezzato la chiarezza del rapper decidendo poi di acquistare il biglietto per un'altra data del tour così da supportare Anastasio.

Fra i tanti a rimanere colpiti dalla confessione, anche il collega Salmo, che si è subito messo in contatto con lui. A raccontarlo è stato lo stesso artista olbiesi: "La sincerità di Anastasio riguardo il suo ultimo tour mi ha colpito. E gli ho chiesto se volesse suonare con noi. Aprirà il concerto a Eboli", ha spiegato sui social.

L'indomani lo stesso Anastasio ha raccontato: "Ieri ho avuto l'onore di aprire il concerto di Salmo ad Eboli. C'è poco da dire, chiunque sogni di vivere di rap dovrebbe andare ai suoi concerti e prendere appunti. Grazie Mauri per aver fatto succedere questa cosa così spontaneamente e grazie a tutta la squadra per l'accoglienza".

CHI È ANASTASIO

Anastasio (nome completo Marco Anastasio) è un cantautore e rapper italiano nato nel 1997 a Meta, in provincia di Napoli. È diventato famoso nel 2018 grazie alla vittoria della trasmissione X Factor Italia, dove colpì tutti per i suoi testi profondi e il suo stile originale, che univa rap, poesia e riflessioni esistenziali. Il suo brano più noto è “La fine del mondo”, con cui vinse il talent.

Dopo il successo iniziale pubblicò un album e partecipò al Festival di Sanremo 2020, ma col tempo la sua popolarità è diminuita per diversi motivi. Il suo nome è comparso sempre meno in classifica, il suo stile introspettivo lo ha allontanato dal grande pubblico. Il rap italiano ha virato verso sonorità più commerciali e trap, lontane dal suo genere.